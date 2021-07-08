Перечислены болезни, которыми можно заразиться в подъезде многоэтажки

Так, по словам врача, заразиться прямо в подъезде человек может туберкулезом, ветряной оспой и острой кишечной инфекцией. Последней, помимо COVID-19, заражаются чаще всего.

“Зачастую ей подвержены дети, которые дотрагиваются до различных поверхностей: ручек дверей, домофонов, почтовых ящиков, дверей лифтов, затем кладут пальцы в рот”, — поделилась Тихонова.

Рискуют жильцы коммунальных квартир или ветхих деревянных домов подхватить и туберкулез, поскольку патогены проникают через воздушно-капельный и контактный путь. Рискам заболеть ветряной оспой подвержены все проживающие в подъезде, причем возраст в данном случае значения не имеет. Заражаются ей через воздушно-капельный и контактный путь.