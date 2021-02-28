Перечислены болезни, при которых запрещено есть овощи в сыром виде

Специалист отметила, что в сыром виде в содержатся витамины, которые в процессе готовки могут разрушаться. В частности, сырая капуста богата витамином С, который разрушается при тепловой обработке. В то же время, в сыром виде этот овощ часто провоцирует вздутие живота, тогда как в приготовленном виде такое случается реже. В данном случае все дело в особенностях структуры пищевых волокон.

Что касается болезней, при которых не следует есть все овощи в сыром виде, к ним врач отнесла эрозивные или язвенные болезни желудочно-кишечного тракта в период обострения. Так, при этих состояниях лучше отдавать предпочтение приготовленным овощам и фруктам.