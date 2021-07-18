Перечислены частые схемы мошенничества в сети

Согласно опубликованным данным, злоумышленники в онлайне начали пользоваться мгновенными сообщениями в своих схема. Так, в одном лишь мессенджере Viber блокировке подверглось порядка четырех тысяч мошенников с начала лета в России.

Сообщается, что зачастую злоумышленники пишут или звонят после публикаци онлайн-объявлений, высылая ссылку на фейковую платежную страницу. Этот же способ они применяют и с обманными банками.

“Для того чтобы определить, с кем вы общаетесь — настоящими компаниями или самозванцами, вы можете сравнить данные с официального сайта банка: в мошеннических аккаунтах нередко есть отличия от оригинала”, — сообщили представители Viber.

Еще одной из часто используемых схем была названа рассылка ссылок с поддельными конкурсами или сообщениями субсидиях и соцвыплатах. В данном случае мошенники рассчитывают получить банковские данные пользователей.