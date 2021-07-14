Перечислены данные, которые нельзя раскрывать в мессенджерах

Так, согласно опубликованным данным, в диалогах мессенджера не стоит передавать данные банковских карт, в числе которых номер карты, срок действия, а также CVV-код, любой PIN-код, логин и пароль для входа в приложения банка и SMS-пароль. Это позволит избежать хищения средств мошенниками.

В Viber предупредили, что эти данные нельзя передавать при любых обстоятельствах, даже если собеседник представляется работником банка или другой организации.

“Такую коммуникацию стоит прекратить и позвонить по номеру, указанному на официальном сайте вашего банка или организации или на обратной стороне вашей банковской карты”, — порекомендовали в пресс-службе мессенджера.

Сообщается, что с начала лета на стороне мессенджера в России заблокировано было 4 тыс аккаунтов с признаками мошеннический действий.