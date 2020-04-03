Перечислены действия, которые помогут победить коронавирус в России

В частности, эксперт отметил, что для эффективного противодействия COVID-19 в России необходимо и дальше придерживаться режима домашнего само изолирования, что, в свою очередь, позволит поликлиникам вылечить как можно больше инфицированных вирусом больных. Кроме того, это положительно скажется на выявляемости зараженных.

Также Нетесовым было предложено ускорить выявление россиян на наличие иммунитета к коронавирусу. Кроме того, тем людям, уровень антител которых достаточно высок, по мнению специалиста, необходимо выдать специальный сертификат. “Для этого нужны диагностические тест-системы на антитела к этому вирусу. И после их регистрации коммерческими компаниями надо обеспечить включение такого тестирования в страховые услуги”, — поделился эксперт.