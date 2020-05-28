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Перечислены дикие животные, которые могут заразиться коронавирусом
Это может оказаться крайне полезной информацией, особенно в дачный период
Коронавирусная инфекция может быть опасна не только для людей, но для животных. Так, российский биологом Марией Воронцовой были перечислены дикие животные, которые могут заразиться коронавирусом.
Для выявления животных, которые могут быть в группе риска, ученые провели скрининг на выявление видов, которых может поразить коронавирусная инфекция. По словам эксперта, на данный момент ученые сфокусированы на выявлении того, в клетках каких животных есть рецепторы, которые могут быть поражены вирусом. Так, на данный момент выяснилось, что 40 видов животных могут быть потенциально заражены.
”В частности, это все зубатые киты: дельфины, белухи, косатки, нарвалы, а также тюлени. В группу риска попали и человекообразные обезьяны. Поэтому сейчас защищают горилл в Африке, чтобы не было передачи вируса”, - поделилась биолог.