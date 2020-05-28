Перечислены дикие животные, которые могут заразиться коронавирусом

Для выявления животных, которые могут быть в группе риска, ученые провели скрининг на выявление видов, которых может поразить коронавирусная инфекция. По словам эксперта, на данный момент ученые сфокусированы на выявлении того, в клетках каких животных есть рецепторы, которые могут быть поражены вирусом. Так, на данный момент выяснилось, что 40 видов животных могут быть потенциально заражены.

”В частности, это все зубатые киты: дельфины, белухи, косатки, нарвалы, а также тюлени. В группу риска попали и человекообразные обезьяны. Поэтому сейчас защищают горилл в Африке, чтобы не было передачи вируса”, - поделилась биолог.