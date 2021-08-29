Перечислены эффективные для роста мышечной массы продукты

Специалист заявила, налегание на один-два вида продукта — не самый правильный выбор, Вместо этого лучше сделать акцент на разнообразии пищи, той, у которой разное соотношение аминокислот. Это позволит получить максимальное количество необходимых веществ, пишет РИА Новости.

При этом для мышц будет полезно употребление говядины — данный тип мяса содержит как белок, так и креатин. Последний, к слову, снабжает мышцы кислородом и повышает выносливость, отметила Бочарова.

Вторым полезным продуктом при наборе мышц является куриная грудка. Она не только хорошо усваивается, но также содержит витамин В и в целом полезна даже при проблемах с пищеварением.

Третий важный компонент в питании — яйца, четвёртый — рыба, а пятый — творог.