Перечислены эффективные методы повышения давления

Способами противодействия гипотонии поделился врач-терапевт высшей категории клинико-диагностического центра “Мединцентр” Николай Петров. Так, он сообщил о важности питания при данной болезни, отметив необходимость употребления пищи не менее пяти раз в день. Врач рассказал, что соленая и пряная еда может способствовать ускорению кровообращения, а также придания тонуса сосудистой системе. В то же время в число рекомендуемых при гипотонии напитков вошли натуральный кофе, черный чай, а также вода. Эффективным методом также может считаться употребление сладостей, поскольку они способствуют нормализации сахара в крови и стимуляции обменных процессов.

Однако врач предупредил, что внезапный скачок артериального давления может только усугубить состояние больного гипотонией, поскольку сосуды могут не успеть перестроиться и корректно отреагировать.