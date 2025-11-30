Перечислены факторы, которые мешают развитию экологически чистого топлива

Перечислены факторы, которые мешают развитию экологически чистого топливаОно производится из воды и воздуха
Новое электронное топливо, как полагают специалисты, будет более экологичным. Оно станет выделять примерно столько же углерода, сколько и поглощает. Такое будущее может стать возможным благодаря проекту HIF Global Haru Oni. Он реализуется в Чили и поддерживается компаниями Porsche и ExxonMobil. Специалисты производят синтетический метанол и бензин с использованием энергии ветра. Похожие предприятия уже создаются Северной Африке, Исландии, на Аравийском полуострове. Их цель - экспорт электронного метанола и электронного керосина.
Ожидается также, что в ближайшие годы доля синтетического топлива будет только расти. К 2050 году она может составлять до 50% от всего используемого.
Существуют ещё две разновидности синтетического топлива. Это биохимическое и термохимическое. Для производства биохимического топлива или перерабатываются отходы жиров и масел, или используется ферментация, при помощи которой сельскохозяйственные культуры, органические отходы преобразуются в спирты. В обоих случаях на последнем этапе добавляется водород.
При создании биохимического топлива есть большая конкуренция за сырьё. Его нужно выращивать на землях или в водных пространствах, которые могут использоваться для производства продуктов питания. Даже по самым оптимистичным прогнозам это не сможет удовлетворить мировой спрос на экологически чистое топливо.
Термохимическое производство предполагает использование высоких температур для преобразования древесных отходов, отходов биомассы или пластмасс в синтетический газ. Далее этот газ превращается в жидкое топливо. Проблема здесь заключается в том, что нужно собирать и транспортировать большие объёмы сырья, а высокотемпературные установки дорого стоят. Сейчас большая часть существующего синтетического топлива - биохимическое.
Если говорить об электронном топливе, то оно сейчас энергоёмкое, но и дорогостоящее. Особенно это касается ситуаций, когда возобновляемые источники энергии (солнце, ветер) в дефиците или стоят недёшево.
К счастью, стоимость экологически чистой энергии должна снижаться по мере того, как технологии будут становиться всё более эффективными. В авиации, например, как показал недавний анализ, до 2040 года самым экологичным будет биохимическое или термохимическое топливо, а затем предпочтительнее всего будет использовать электрохимическое.