Перечислены факторы, которые мешают развитию экологически чистого топлива

Новое электронное топливо, как полагают специалисты, будет более экологичным. Оно станет выделять примерно столько же углерода, сколько и поглощает. Такое будущее может стать возможным благодаря проекту HIF Global Haru Oni. Он реализуется в Чили и поддерживается компаниями Porsche и ExxonMobil. Специалисты производят синтетический метанол и бензин с использованием энергии ветра. Похожие предприятия уже создаются Северной Африке, Исландии, на Аравийском полуострове. Их цель - экспорт электронного метанола и электронного керосина.

Ожидается также, что в ближайшие годы доля синтетического топлива будет только расти. К 2050 году она может составлять до 50% от всего используемого.

Существуют ещё две разновидности синтетического топлива. Это биохимическое и термохимическое. Для производства биохимического топлива или перерабатываются отходы жиров и масел, или используется ферментация, при помощи которой сельскохозяйственные культуры, органические отходы преобразуются в спирты. В обоих случаях на последнем этапе добавляется водород.

При создании биохимического топлива есть большая конкуренция за сырьё. Его нужно выращивать на землях или в водных пространствах, которые могут использоваться для производства продуктов питания. Даже по самым оптимистичным прогнозам это не сможет удовлетворить мировой спрос на экологически чистое топливо.