Перечислены главные ошибки худеющих

Специалист отметил, что стремление похудеть в короткие сроки зачастую является основной причиной обратной реакции в организме. Так, в попытках быстро сбросить лишние килограммы люди могут, напротив, начать их набирать.

Дело в том, что ввиду скоротечного снижения веса организм сталкивается с дисбалансом гормонов, что и способствует набору веса.

“Я много раз говорил, что за три месяца это должно быть всего пять процентов от исходного веса, и тогда это пройдет незаметно для гормональной системы”, — поделился врач.

Худеющим он порекомендовал сбрасывать вес постепенно, поддерживая баланс. Это позволит избежать резкого замедления в обмене веществ и повышения аппетита.

Ранее специалист рассказал россиянам о вреде супа для здоровья. По его словам, несмотря на то, что это блюдо полезно для запуска пищеварительной системы, оно очень калорийно и богато солью.

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