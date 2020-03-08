Перечислены изменения в организме, которые могут сигнализировать о раке поджелудочной железы

Так, насторожиться стоит при обнаружении изменения цвета кожи, а также яблок глаз. Согласно данным издания, это может быть связано в тем, что опухоль ограничивает высвобождение желчи, поскольку при распространении онкологическое заболевание поджелудочной оказывает влияние в том числе и на печень.Также признаками рака являются обострения кожных проблем, в числе которых зуд и воспаления.

Кроме того, о наличии данного заболевания может также свидетельствовать изменение цвета мочи, которая может стать коричневого цвета. Причиной сходить к врачу может также стать избыток жира в кале, пигментированный стул, а также тупая боль в верхней части живота, которая впоследствии переходит в спинную боль.