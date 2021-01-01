Перечислены лучшие напитки от похмелья

Об этом специалист сообщил в ходе интервью радио Sputnik. По его словам, 1 января, для улучшения самочувствия, стоит больше употреблять жидкости.

”Сколько бы диетологи не рассуждали, лучше всего восстанавливает самочувствие и дает пользу чистая вода. Хороши свежевыжатые соки, но, конечно, со всеми ограничениями и противопоказаниями, связанными с ЖКТ”, — поделился врач.

Помимо прочего специалист отметил и минеральную воду. Лучше всего отдать предпочтение столовой или лечебно-столовой воде, которая не перенасыщена микроэлементами. Для того, чтобы газированная вода не раздражала стенки кишечника, следует подержать крышку бутылки с ней открытой минут 20-30.

Добиться эффекта бодрости можно с помощью кофе или чая. В то же время отмечается, что не стоит злоупотреблять этими напитками. Восстановиться можно и с помощью кефира или других кисломолочных продуктов.

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