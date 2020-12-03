Перечислены методы избежать перегрева ноутбука

Отмечается, что для предотвращения перегрева устройства необходимо мониторить его вентиляционные отверстия. Так, если они закрыты в них может не поступить нужное количество воздуха. Чтобы этого не возникло авторы советуют размещать ноутбуки на твердых поверхностях. Также избежать этого можно воспользовавшись специальной охлаждающей подставкой.

Специалисты также порекомендовали ограничить использование ресурсоемких программ, поскольку они могут вынуждать процессор и его компоненты работать быстрее, что влечет за собой перегрев. В число методов избежать перегрева также входит изменение настроек производительности ноутбука, что позволит снизить нагрузка на его компоненты. Не стоит пренебрегать и очисткой отверстий ноутбука от пыли.