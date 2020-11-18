Перечислены методы ускорения работы компьютера на Windows 10

Начать эксперты порекомендовали с уменьшения количества программ, автоматически открываемыми при запуске. Отмечается, что замедлять работу компьютера могут программы, функционирующие в фоновом режиме. Помимо прочего следует удостовериться в отсутствии вредоносных программ. Также специалисты посоветовали удалить лишние приложения, которые тратят системные ресурсы.

Авторы отметили, что увеличить быстродействие системы можно путем отключения специальных эффектов Windows, прозрачности окон в интерфейсе, а также с помощью обновления ОС до актуальной версии. Также способствовать более быстрой работе может установка твердотельного накопителя (SSD) или дополнительной оперативной памяти (RAM).