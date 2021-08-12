Перечислены методы восстановления пораженных вирусами файлов

Специалист сообщил, что отдавать деньги злоумышленникам — не стоит, лучше попытаться самостоятельно отыскать бесплатный дешифратор. Найти его можно на тематических форумах или сайтах.

“Обратитесь к профессионалам сферы кибербезопасности, с большой долей вероятности им удастся подобрать дешифратор, что выйдет дешевле и убережет от дальнейшего шантажа со стороны мошенников”, — сообщил Бочаров.

Восстановить пораженные вирусам можно и из предыдущих версий системы, то есть из дубликатов файлов и папок, сохранение которых происходит в автоматическом режиме при создании точки восстановления. Для этого нужно перейти в панели задач во вкладку «Восстановление», нажать на «Восстановление файлов с помощью истории файлов», найти нужный и сохранить его в папку.