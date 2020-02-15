Перечислены надежные способы защиты от хакеров

Известно, что наиболее популярным методом защиты является заклеивание камеры клейкой лентой. Так, эксперт отметила, что наклейки способны оставлять на камере следы, а это, в свою очередь, может навредить оптике. В качестве альтернативы можно приобрести специальные пластиковые шторки, которые не только защитят от хакеров, но и не навредят при этом камере.

”Не секрет, что наклейки оставляют следы и портят оптику. Поэтому если вы все же хотите физически закрыть камеру, то постарайтесь найти специальные наклейки, которые при необходимости нужно не отдирать, а можно просто сдвинуть в сторону. Однако это не решит вопрос защиты камеры на смартфоне, заклеивать которую категорически неудобно, так что здесь гораздо проще контролировать свои действия с устройством, например, обращать внимание, куда направлена камера”, – посоветовала эксперт по информационной безопасности.

Однако еще более надежным методом защиты от хакеров, по словам эксперта, является установка специального защитного программного обеспечения. Отмечается, что заклеивание камеры не ограничить запись звука с микрофона. Кроме того, злоумышленники могут шпионить в те моменты, когда пользователь отклеил защиту для личного пользования камерой. ”Защитные решения, функции которых позволяют контролировать создание новых аудиопотоков и блокировать несанкционированное включение камеры, помогут вам в перечисленных ситуациях и к тому же защитят от других угроз”, – заключила Наместникова.