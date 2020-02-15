Ferra

Перечислены надежные способы защиты от хакеров

От пластиковых шторок до загрузки программного обеспечения
Эксперт по информационной безопасности "Лаборатории Касперского" Мария перечислила надежные способы защиты устройств, которые помогут противодействовать атакам хакеров.

Известно, что наиболее популярным методом защиты является заклеивание камеры клейкой лентой. Так, эксперт отметила, что наклейки способны оставлять на камере следы, а это, в свою очередь, может навредить оптике. В качестве альтернативы можно приобрести специальные пластиковые шторки, которые не только защитят от хакеров, но и не навредят при этом камере.

”Не секрет, что наклейки оставляют следы и портят оптику. Поэтому если вы все же хотите физически закрыть камеру, то постарайтесь найти специальные наклейки, которые при необходимости нужно не отдирать, а можно просто сдвинуть в сторону. Однако это не решит вопрос защиты камеры на смартфоне, заклеивать которую категорически неудобно, так что здесь гораздо проще контролировать свои действия с устройством, например, обращать внимание, куда направлена камера”, – посоветовала эксперт по информационной безопасности.

Однако еще более надежным методом защиты от хакеров, по словам эксперта, является установка специального защитного программного обеспечения. Отмечается, что заклеивание камеры не ограничить запись звука с микрофона. Кроме того, злоумышленники могут шпионить в те моменты, когда пользователь отклеил защиту для личного пользования камерой. ”Защитные решения, функции которых позволяют контролировать создание новых аудиопотоков и блокировать несанкционированное включение камеры, помогут вам в перечисленных ситуациях и к тому же защитят от других угроз”, – заключила Наместникова.