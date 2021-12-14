Перечислены наиболее полезные для кишечника продукты

Как отметил специалист, от состояния кишечника зависит иммунитет, потому что 70% иммунных клеток находится в его слизистой. Неправильное питание приводит к сбоям работы кишечника и ухудшению общего состояния здоровья. Поэтому важно питаться правильно, тем более что полезная пища не является чем-то экзотическим.

Самыми полезными для кишечника продуктами Фрилинг назвал:

Чёрный хлеб. Содержит клетчатку, полезную для иммунной системы, и важные для для организма углеводы.

Квашеная капуста. Борется с патогенами, запускает процессы ферментации и сохраняет здоровой слизистую кишечника.

Картофель в мундире. Под кожурой картофеля содержится масляная кислота, защищающая слизистую кишечника.

Рыба. Жирные кислоты рыбы питают слизистую, укрепляют иммунитет.