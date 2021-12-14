Перечислены наиболее полезные для кишечника продукты

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Вчера в 22:19
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Перечислены наиболее полезные для кишечника продуктыОт состояния кишечника зависит многое
Диетолог Томас Фрилинг рассказал, какие продукты являются наиболее полезными для работы кишечника.
Как отметил специалист, от состояния кишечника зависит иммунитет, потому что 70% иммунных клеток находится в его слизистой. Неправильное питание приводит к сбоям работы кишечника и ухудшению общего состояния здоровья. Поэтому важно питаться правильно, тем более что полезная пища не является чем-то экзотическим.
Самыми полезными для кишечника продуктами Фрилинг назвал:
- Чёрный хлеб. Содержит клетчатку, полезную для иммунной системы, и важные для для организма углеводы.
- Квашеная капуста. Борется с патогенами, запускает процессы ферментации и сохраняет здоровой слизистую кишечника.
- Картофель в мундире. Под кожурой картофеля содержится масляная кислота, защищающая слизистую кишечника.
- Рыба. Жирные кислоты рыбы питают слизистую, укрепляют иммунитет.
- Бананы. В них содержится инулин, влияющий на рост защитных бактерий; в целом бананы способствуют развитию полезной микрофлоры кишечника.
Источник: Focus