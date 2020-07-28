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Перечислены наиболее популярные среди россиян пароли
От "привет" до "наташа"
Перечислены наиболее популярный среди россиян пароли. Так, в начале года особой востребованностью пользовались такие комбинации, как 123456, 123456789, qwerty, 12345, password, 123456786, qwerty123, 1q2w3e, 111111, 1234567890. По словам основателя DeviceLock Ашота Оганесяна, популярность данных паролей обусловлена легкостью набора и запоминания.
”Что касается кириллических паролей, то среди них наиболее популярны: пароль, йцукен, я, любовь, привет, наташа, максим, андрей, солнышко. Их легко запомнить, однако стоит помнить, что кириллические символы в паролях разрешены далеко не везде”, — заключил Оганесян.
Стоит отметить, что вышеперечисленные комбинации популярны не только среди россиян, но и у злоумышленников. Кроме того, сообщается, что для того, чтобы взломать комбинации, которые состоят из чисел или в которых используются отдельные слова - у хакеров предусмотрены специальные словари.