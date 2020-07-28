Перечислены наиболее популярные среди россиян пароли

”Что касается кириллических паролей, то среди них наиболее популярны: пароль, йцукен, я, любовь, привет, наташа, максим, андрей, солнышко. Их легко запомнить, однако стоит помнить, что кириллические символы в паролях разрешены далеко не везде”, — заключил Оганесян.

Стоит отметить, что вышеперечисленные комбинации популярны не только среди россиян, но и у злоумышленников. Кроме того, сообщается, что для того, чтобы взломать комбинации, которые состоят из чисел или в которых используются отдельные слова - у хакеров предусмотрены специальные словари.