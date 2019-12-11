Перечислены наиболее вероятные столкновения Третьей мировой войны

По мнению военного эксперта, в случае начала новой мировой войны, сражения могут пройти между следующими силами: ВМФ РФ и ВМС США в Атлантическом и Тихом океанах, ВМФ России и ВМС Японии, ВМС Китая против ВМС США и Японии, а также ВМФ РФ и ВМС Китая против ВМС США и Японии. Причем он также уточняет, что боевые действия начнутся как обычная война, с применением традиционного вооружения. Но рано или поздно все перейдет в плоскость использования ракетно-ядерного оружия, причем к столь радикальному методу прибегнет именно проигравшая в конфликте сторона.

”Поэтому надо сразу констатировать, что генеральное сражение такого масштаба в современных условиях можно признать как крайне маловероятное”, — уверен Сивков.