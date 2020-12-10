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Перечислены настройки смартфона, которые быстро разряжают аккумулятор
Для сохранения заряда аккумулятора названные опции следует включать лишь при необходимости
Директором Института информационных технологий Университета «Синергия» Станиславом Косаревым были перечислены настройки смартфона, которые быстро снижают заряд аккумулятора.
Об этом специалист рассказал в беседе с изданием “Прайм”. Так, Косарев поделился, что в число фоновых настроек, снижающих заряд батареи, можно отнести Bluetooth, WiFi, геолокацию и бесконтактную оплату. Он посоветовал держать эти функции выключенными, а включать их лишь при необходимости. Помимо прочего уменьшать время автономной работы могут push-уведомления и автоматическая настройка яркости экрана.
Негативно повлиять не только на время работы смартфона, но и на скорость его функционирования могут настройки обновления приложения. В частности, речь об автоматическом обновлении программ, которое вынуждает устройство загружать контент в фоновом режиме.