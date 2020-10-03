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Перечислены настройки в смартфоне, которые не стоит менять
Некоторые из них могут отключить важные для работы устройства системы
Руководитель центра цифровой экспертизы "Роскачества" Антон Куканов напомнил россиянам о том, что в каждом смартфоне есть некоторые настройки, которые не стоит менять. Это чревато не только отключением необходимых для функционирования устройства систем, но и лишением гарантии на смартфон.
В частности, пользователям с предельной осторожностью следует трогать параметры настройки блокировки входящих вызовов, поскольку это может привести к ограничению звонков с номеров, которые отсутствуют в телефонной книге и со скрытых номеров.
Также стоит быть осторожными с настройками "Универсального доступа" – можно активировать определенные интерфейсные возможности, которые затем будет не так-то легко отменить.
Эксперт порекомендовал не пользоваться операциями для получения расширенных административных прав и доступа к файловой системе смартфона, в частности, речь о Jailbreak и root-доступе. Это, по словам Куканова, может привести к выведению устройства из строя, а также сбою работы важных механизмов системы безопасности ОС и прочим негативным последствиям.