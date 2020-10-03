Перечислены настройки в смартфоне, которые не стоит менять

Эксперт порекомендовал не пользоваться операциями для получения расширенных административных прав и доступа к файловой системе смартфона, в частности, речь о Jailbreak и root-доступе. Это, по словам Куканова, может привести к выведению устройства из строя, а также сбою работы важных механизмов системы безопасности ОС и прочим негативным последствиям.