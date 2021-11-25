Перечислены необычные и полезные для здоровья свойства чеснока

Об этом специалист сообщил в рамках программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Врач отметил сразу два полезных действия продукта: способность активизировать пищеварение и антибактериальный эффект, способствующий снижению газообразования.

“Пища, с одной стороны, до желудка доходит лишенная сахаров, жирных кислот, на что бактерии особенно бурно реагируют своим ростом, а с другой стороны, их становится нормальное количество”, — рассказал россиянам диетолог.

Врач Сергей Агапкин также признал пользу этого продукта и сообщил, как его правильно есть. По словам Агапкина, нужно делить зубчик на 4 части, глотая их как таблетки.

“Если взять и проглотить кусок чеснока, он практически непереваренный проходит через тонкий кишечник, попадает в толстый, и там эфирные масла будут оказывать антибактериальное действие”, — заверил врач.

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