Перечислены необычные причины болей в спине

Об этом специалист сообщил в рамках интервью радио Sputnik. Так, он отметил, что боли в спине могут быть обусловлены различными факторами, в связи с чем сложно, полагаясь лишь на этот симптом, установить точный диагноз. К примеру, боль в спине может возникнуть даже как следствие невроза. Причем определить его посредством устройств — не выйдет, поскольку это психотерапевтический профиль.

Также боль в спине может ощущаться из-за плоскостопия. Дело в том, что при этом состоянии центр тяжести смещается к поясничному отделу позвоночника.

“Люди любого возраста в таком случае испытывают боль, когда стоят. Нет какого-либо локального проявления справа или слева. Это именно разлитая болезненность по пояснично-крестцовому отделу позвоночника”, — рассказал Гончаров. Зачастую же спина болит из-за “остеохондроза”.