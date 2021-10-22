Перечислены необычные симптомы рака поджелудочной железы

Наука и технологии
Сегодня в 07:03
1 мин.
Перечислены необычные симптомы рака поджелудочной железыОт тошноты до желтухи
Издание Express, ссылаясь на слова медиков, опубликовало материал, в котором были раскрыты нетипичные проявления рака поджелудочной железы.
Одним из таких была названа желтуха. При этой болезни белки глаз и кожа становятся желтыми, что происходит из-за скопления продукта распада билирубина в крови, образованного в почках.
На рак поджелудочной железы могут намекать потеря аппетита, внезапная потеря массы тела, апатия, чувство усталости и отсутствие энергии, а также повышение температуры, ощущение жара, дрожь, тошнота, вздутие и боль в верхней части живота, которые во время приема пищи начинают усугубляться.
При выявлении таких симптомов необходимо обращаться к врачу с последующим проведением обследований.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1507063/pancreatic-cancer-symptoms-signs-clay-coloured-stools