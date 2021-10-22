Перечислены необычные симптомы рака поджелудочной железы

Одним из таких была названа желтуха. При этой болезни белки глаз и кожа становятся желтыми, что происходит из-за скопления продукта распада билирубина в крови, образованного в почках.

На рак поджелудочной железы могут намекать потеря аппетита, внезапная потеря массы тела, апатия, чувство усталости и отсутствие энергии, а также повышение температуры, ощущение жара, дрожь, тошнота, вздутие и боль в верхней части живота, которые во время приема пищи начинают усугубляться.

При выявлении таких симптомов необходимо обращаться к врачу с последующим проведением обследований.

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