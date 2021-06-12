Перечислены неочевидные признаки диабета

Согласно опубликованным данным, если человек столкнулся с потерей остроты зрения или же все вокруг начало видится размытым — стоит обратиться к врачу, поскольку это может намекать на диабет.

Еще одним неочевидным симптомом диабета было названо изменения цвета кожи или кожных складок. Объясняется такое проявление тем, что кожа человека с повышенным уровнем сахара в крови начинает вырабатывать сопротивляемость инсулину.

Намекать на диабет может сухость во рту, а также обостренное ощущение голода, зуд, онемение конечностей и частые позывы к мочеиспусканию.