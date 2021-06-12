Перечислены неочевидные признаки диабета

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Перечислены неочевидные признаки диабетаОт сухости во рту до зуда
“Российская газета” поделилась материалом, в рамках которого были перечислены неочевидные признаки сахарного диабета. Так, к примеру, на эту болезнь может намекать даже потеря остроты зрения.
Согласно опубликованным данным, если человек столкнулся с потерей остроты зрения или же все вокруг начало видится размытым — стоит обратиться к врачу, поскольку это может намекать на диабет.
Еще одним неочевидным симптомом диабета было названо изменения цвета кожи или кожных складок. Объясняется такое проявление тем, что кожа человека с повышенным уровнем сахара в крови начинает вырабатывать сопротивляемость инсулину.
Намекать на диабет может сухость во рту, а также обостренное ощущение голода, зуд, онемение конечностей и частые позывы к мочеиспусканию.