Перечислены нетипичные симптомы инфаркта

Отмечается, что при инфаркте могут возникнуть боли в животе, что обусловлено тем, что затрудняется процесс перекачки крови сердца, в связи с чем провоцируется раздражение нижней стенки сердечной мышцы. Так, поскольку она находится недалеко от к диафрагме и возникают болевые ощущения в животе. В число нетипичных симптомов инфаркта также входит тошнота, рвота и вздутие живота.

Кроме того, при абдоминальной форме инфаркта могут возникнуть болезненные ощущения со стороны правого подреберья, а также вздутие и диарея. Вздутие, в свою очередь, может быть связано с скопление жидкости, которое образовалось в связи с нарушениями функционирования сердца.