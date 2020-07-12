Перечислены нормализующие давление продукты

Так, нормализовать артериальное давление можно с помощью шпината. Согласно опубликованным данным, данный продукт полезен для сердца за счет богатого калием, филатом и магнием состава. ”Благодаря обилию полезных для сердца питательных веществ, шпинат способен эффективно снижать показания артериального давления”, — поделились авторы, отметив, что нормализация шпинатом давления обусловлена положительным влиянием на почки.

Помимо шпината для нормализации давления могут быть полезны и ягоды, в числе которых арония или черноплодная рябина. Сообщается, что польза данных ягод заключается в содержании в них полифенола, антоциана, флавонола, витамина В1, В2, В6, С и прочих элементов.