Перечислены нововведения в новой iOS 14, которые давно есть в Android

Также в iOS 14 появилась поддержка виджетов, которые информируют пользователей о погоде прямо с домашнего экрана. Однако виджеты с детальной информацией, а также функциональностью, были особенностью Android еще с 2008 года.

В числе прочего компания отметила функцию App Clips, с помощью которой пользователи смогут просматривать небольшие фрагменты приложения без установки на устройство. Аналогичная опция была представлена Google еще в 2016 году. Речь о приложении Instant Apps.