Перечислены нововведения в новой iOS 14, которые давно есть в Android
Вместе с iOS 14 представители компании продемонстрировали новое приложение Translate, позволяющее переводить предложения между 11 языками в режиме реального времени. Однако тот же Google Translate научился переводить предложения на восьми языках в реальном времени еще в марте текущего года.
Также в iOS 14 появилась поддержка виджетов, которые информируют пользователей о погоде прямо с домашнего экрана. Однако виджеты с детальной информацией, а также функциональностью, были особенностью Android еще с 2008 года.
В числе прочего компания отметила функцию App Clips, с помощью которой пользователи смогут просматривать небольшие фрагменты приложения без установки на устройство. Аналогичная опция была представлена Google еще в 2016 году. Речь о приложении Instant Apps.
В iOS 14 Apple обновила и фирменное приложение Apple Maps, добавив в него поиск велосипедных дорожек. С помощью данной функции велосипедисты смогут даже отслеживать наличие лестниц на пути, что позволит выстроить оптимальный маршрут экологического путешествия. Несмотря на то, что Google Maps не умеет учитывать лестницы, опция “езда на велосипеде” была добавлена еще в 2010 году.
Кроме того, Apple ввела в iOS 14 опцию “картинка в картинке”, что позволит пользователям просматривать видео, параллельно пользуясь сторонними приложениями. Смартфоны Android же, в свою очередь, уже оснащены такой возможностью.
Также Apple анонсировала режим Wind Down, разработанный специально для подготовки пользователей ко сну. С помощью него можно выбрать время сна и пробуждения, переводя смартфон в режим “не беспокоить”. Google же, в свою очередь, позволяет пользователям настроить режим сна в фирменной программе Google Home.