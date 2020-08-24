Перечислены новые методы мошенничества в WhatsApp

”Как правило, злоумышленники используют громкие имена компаний, например, Google, Apple, Facebook, горячие темы, как сейчас COVID-19, или супервыгодные предложения (в прошлом году это была "акция" про 1000 бесплатных гигабайт интернета к 10-летию сервиса). Нередко мошенники подделывают официальные профили WhatsApp, копируя название и оформление”, — поделился специалист.

Лоевский рассказал, что заподозрить мошенническую схему можно, если в диалоге пользователя просят сообщить персональные данные, в числе которых номер банковской карты, счета, дата рождения и прочее. По мнению специалиста, никто не станет спрашивать подобные данные из хороших намерений.

Также стоит обратить внимание, если в диалоге пользователя просят переслать сообщение нескольким контактам с целью обновить приложение, обновить эмодзи или для того, чтобы продолжить использовать мессенджер бесплатно. В подобных сообщениях часто можно встретить фишинговую ссылку, переход по которой может привести к непредсказуемым последствия, вплоть до загрузки вируса или кражи личных данных.