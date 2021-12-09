Перечислены ошибки, которые совершают россияне при покупке таблеток

Специалист отметил, что некоторые люди, при ухудшении своего состояния, обращаются не к врачу, а в аптеку за препаратами. Причем совета о покупке тех или иных лекарств они спрашивают не у людей, способных им помочь, а у тех, кто напротив, может им навредить.

“Одна из основных ошибок заключается в том, что человек с первыми симптомами болезни идет не к врачу, а отправляется в аптеку. В аптеке никогда не знают полную историю заболевания человека и могут не знать о сопутствующих болезнях. Естественно, в таких условиях пациенту могут порекомендовать какой-то препарат, который не подойдет или даже навредит”, — предупредил врач.

Еще одной ошибкой, которую допускают россияне, является изменение дозировки таблеток без одобрения врача. Может быть так, что врач назначил одну дозировку, а больной при покупке решил, что ему необходима меньшая. Жиляев обратил внимание на то, что такое лечение не будет эффективным.