Перечислены основные критерии оценки смартфонов

Так, ключевыми критериями, на который покупатели ориентируются при выборе смартфона, являются его современность и новизна. Кроме того, покупатель также оценивает как скорость функционирования и зарядки модели. В числе основных критериев оценки, по данным источника, также числится качество дисплея, а также его фотовозможности.

”Скорость зависит, прежде всего, от того, насколько быстро и стабильно организовано получение сигнала от вышек операторов, а также от того, каково качество приема wi-fi и bluetooth в конкретной местности”, - поделился Тимофеев, отметив, что покупатели также обращают внимание на наличие современных стандартов, в числе которых стандарт получения данных на LTE