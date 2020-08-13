Перечислены особенности грядущих "умных" часов Amazfit GTS 2

Неанонсированные часы засветились в исходном коде фирменного приложения Amazfit. Кроме того, инсайдеры нашли также упоминание о еще одной модификации под названием Amazfit Neo. Предполагается, что именно эта модель станет самой дешевой в линейке.

Согласно обнародованным данным, Amazfit GTS 2 получит круглый экран. Часам приписывают поддержку голосового ассистента XiaoA в китайской модификации, тогда как международная версия может получить Alexa. Amazfit GTS 2 может получить поддержку NFC, а также Smart Crnow. Предполагается, что последний может представлять из себя аналог колесика Digital Crown, представленного в часах Apple.

Ожидается, что официальный анонс новинок состоится в рамках IFA 2020, которое пройдет в сентябре.