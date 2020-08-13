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Перечислены особенности грядущих "умных" часов Amazfit GTS 2
Их могут представит уже в сентябре
Хорошая новость для всех любителей “умных” часов Amazfit. Так, в сети появились доказательства того, что в скором времени компания Huami может анонсировать сразу несколько моделей, в числе которых Amazfit GTR 2 и Amazfit GTS 2.
Неанонсированные часы засветились в исходном коде фирменного приложения Amazfit. Кроме того, инсайдеры нашли также упоминание о еще одной модификации под названием Amazfit Neo. Предполагается, что именно эта модель станет самой дешевой в линейке.
Согласно обнародованным данным, Amazfit GTS 2 получит круглый экран. Часам приписывают поддержку голосового ассистента XiaoA в китайской модификации, тогда как международная версия может получить Alexa. Amazfit GTS 2 может получить поддержку NFC, а также Smart Crnow. Предполагается, что последний может представлять из себя аналог колесика Digital Crown, представленного в часах Apple.
Ожидается, что официальный анонс новинок состоится в рамках IFA 2020, которое пройдет в сентябре.