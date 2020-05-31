Перечислены плюсы и минус запуска американского космического корабля Crew Dragon для России
По словам эксперта, единственным минусом, обусловленным данным запуском для российской стороны, является потеря денег, которые Россия могла бы получит от NASA за транспортировку своих астронавтов и грузов на МКС с помощью российских кораблей “Союз-МС” и “Прогресс”.Однако Маринин отметил, что данные потери не критичны, поскольку деньги не были плановыми. Так, по его словам, поскольку в США планировали запуски к МКС собственными силами еще четыре года назад, российская космическая программа была основана на финансировании государством. ”Бюджет потеряет какие-то деньги, но наша экономика ни в чем не проиграет”, - отметил эксперт.
Плюсов же, к слову, оказалось больше, чем минусов. По мнению Маринина, это позволит увеличить российский экипаж на МКС. Кроме того, Россия будет иметь возможность вести переговоры с другими странами на полеты к станции туристов и космонавтов. Из плюсов специалист также отметил то, что в стране уменьшится потребность кораблей “Союз-МС”, благодаря чему освободится производственная мощность для реализации нового корабля “Орел”.