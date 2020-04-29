Перечислены победившие пандемию коронавируса страны

В число таких стран, по данным издания, входят Новая Зеландия, Австралия, а также Южная Корея. Так, несмотря на то, что большинство стран сфокусировано на усилении мер, а также введении ограничений, перечисленные страны, напротив, намерены вернуться к обычному укладу жизни. Более того, в связи с открытием экономики данных стран эксперты отмечают увеличение инвестиций, что, в свою очередь, положительно сказалось на укреплении национальных валют.

”Новая Зеландия и Австралия очень эффективно контролируют COVID-19 и готовы перезапустить свою экономику. Тот факт, что эти страны готовы возобновить деятельность, означает, что они на шаг впереди США в плане восстановления экономики, что должно невероятно положительно сказаться на их валютах”, — поделилась Кэти Лиен, которая занимает должность управляющего директора по валютной стратегии BK Asset Management.