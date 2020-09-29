Перечислены полезные для профилактики простуды ягоды

В число полезных для иммунитета ягод вошла богатая поливитаминным комплексом клюква. Так, в составе ягоды есть витамины С, РР, К, В1, В2, а также микро- и макроэлементы, флавоноиды, сахара и органические кислоты. Клюкву советуют употреблять в качестве профилактики простудных болезней и в моменты напряжения, будь то физическое или умственное. Однако стоит отметить, что людям, имеющим гастрит или язву, перед употреблением этой ягоды следует посоветоваться с врачом.

Также в списке полезных ягод числится брусника. Она, в свою очередь, имеет в составе витамины А, С, Е, пектин, каротин, калий, магний, железо, фосфор и марганец. Сообщается, что порядка 100 грамм брусники достаточно для восполнения суточной нормы органических кислот. Здесь также нужно отметить, что употреблять эту ягоду гипертоникам, и людям с язвой или гастритом - противопоказано.

Одной из полезных ягод была также названа облепиха. В то же время, не стоит ее добавлять в рацион людям с болезнями ЖКТ, печени, поджелудочной и желчного.