Перечислены полезные для здоровья напитки

Специалисты Европейского агентства по безопасности продуктов питания отметили, что ежедневно человеку требуется пить примерно два литра воды. В то же время, ограничиваться одной водой необязательно — ее можно сочетать с другими напитками.

В частности, полезными были названы овощные соки. Источники отмечают, что они способствуют повышению выработки энергии. Помимо прочего полезен сок из овощей и для артериального давления. Что касается фруктовых соков, они менее полезны ввиду большого количества калорий. Рекомендуется отдавать предпочтение полноценным фруктам.

Еще одним полезным напитком является кокосовая вода. Ее польза заключается в богатом магнием, калием и витамином С составом.