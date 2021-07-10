Перечислены полезные, но неизвестные многим функции смартфона

Перечислены полезные, но неизвестные многим функции смартфонаОт гостевого режима до создания ссылок для контактов
Одной из таких опций была названа возможность создавать ссылки для контактов. Переместив их на рабочий стол можно ускорить процесс вызова абонента. Таким же образом можно оптимизировать и другие функции, к примеру режим инкогнито. Еще на экран можно вывести настройки регулировки яркости, громкости и прочие.
Специалист также рассказал, с помощью каких инструментов можно ускорить работу анимации устройства.
“Для этих целей надо войти в режим разработчика, который, зачастую, активируется нажатием 7 раз на номер сборки вашего смартфона. Далее надо найти несколько пунктов анимации и ускорить их в два раза — тем самым вы заставите свой телефон работать быстрее обычного, что экономит время”, — поделился Косарев.
В числе полезных, но малоизвестных функций также оказался гостевой режим, который поможет ограничить ряд личных данных при использовании устройства посторонним человеком. Чтобы активировать его нужно открыть уведомления, нажать на иконку пользователя и “добавить гостя”.