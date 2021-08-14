Перечислены полезные при дефиците железа продукты

По данным ВОЗ, примерно четверть населения мира столкнулась с анемией — болезнью, при которой снижается концентрация гемоглобина и количества эритроцитов в крови. Исключить нехватку железа можно путем употребления ряда продуктов, в числе которых консервированные помидоры, шпинат и бобы. Помимо прочего полезными для поддержания нормального уровня железа были названы тофу, нут, картофель, а также фасоль.

Согласно данным источника, в этих продуктах содержится 11% до 44% ежедневной нормы железа.

Ранее мы писали о продуктах, которые полезны для поддержания нормальной работы кишечника. В их состав вошли имбирь, цедра апельсина и не только.

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