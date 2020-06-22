Перечислены полезные продукты, которые могут привести к ожирению

В число таких продуктов, по словам специалиста, можно отнести кашу, в которую добавили сахар или варенье. Так, употребление сахара накладывает необходимость больших энергетических затрат, которые не каждый человек может обеспечить. В число полезных, но способствующих ожирению продуктов входят фрукты и ягоды. Отмечается, что в данном случае набор веса обусловлен фруктозой в составе. Чтобы не набрать лишний вес отказаться стоит от фиников, винограда, дынь, а также инжира. А тем, кто следит за фигурой и здоровьем рекомендуется уменьшить потребление картошки.

Несмотря на пользу меда, заменять им сахар, по мнению эксперта, не стоит, поскольку он на 50% состоит из сахарозы. ”Его употребление оправдано только в лечебных целях. Если есть его ложками и банками, полезный продукт превращается во вредный”, — заключил специалист.