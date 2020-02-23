Перечислены полезные продукты, которые необходимо исключить в вечернее время

По его словам, зачастую бессонница может быть обусловлена с употреблением определенных продуктов. Так, для устранения проблем со сном он порекомендовал ограничить употребление определенных продуктов после шести-восьми вечера, которые, к слову, сами по себе являются полезными.

В частности, стоит отказаться от употребления травянистого растения солодка, поскольку за счет содержания в нем глицирризина, оно может повысить давление, что и провоцирует проблемы со сном. Также специалист посоветовал в вечернее время отказаться от ряда напитков, в числе которых черный и зеленый чаи и кофе, за счет содержания кофеина в составе.

Также в списке продуктов, которые необходимо исключить в вечернее время присутствуют салаты, а также сырые овощи, поскольку провоцируют активную работу пищеварения. Кроме того, рекомендуется исключить темный шоколад, поскольку он способен воздействовать на организм, идентично кофеину, а также еду, в составе которой есть чили и имбирь, так как они провоцируют повышение температуры тела.