Перечислены полезные продукты, от которых стоит отказаться при похудении

Людям, которые хотят похудеть, порекомендовали также ограничить употребление бурого риса. Как отметила диетолог, одна чашка вареного бурого риса имеет порядка 40 граммов углеводов, что, в свою очередь, соответствует трем–четырем ломтикам белого хлеба. Налегать на сухофрукты тоже плохая идея, так как в них содержится много сахара. Лучше отдавать предпочтение свежим фруктам.

Специалист заметила, что худеющие люди часто употребляют запеченные чипсы. Она подтвердила, что такой вариант действительно менее калориен, однако питательной ценности такие чипсы не несут и едва ли избавят от голода.