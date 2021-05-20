Перечислены полезные в жару продукты

В частности, речь о кисломолочных продуктах, овощах и фруктах. Помимо прочего, в рамках интервью “Радио 1” врач сообщила, от чего лучше отказаться при возникновении жаркой погоды — от жирной пищи. Кисломолочные же продукты, например творог, представляют из себя источник белка, тогда как для того, чтобы организм усвоил жирную еду ему требуется большое количество пищеварительных ферментов.

Кроме того, Аплетаева предупредила, что во время жары организму сложнее переваривать свинину и говядину. Лучше всего отдавать предпочтение им в холодное время. Легко усвояемыми были назван супы, мясо птицы и рыба.