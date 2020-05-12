Перечислены полезные во время пандемии коронавируса продукты

Так, в актуальной эпидемиологической обстановке полезными, по словам врача, являются такие продукты, как простокваша, чайный гриб, а также печень трески. Специалист также отметила пользу зелени. ”Зелень - укроп, петрушка, лук - это то, что должно присутствовать каждый день. Можно добавлять в первые блюда, салаты и гарниры”, - поделилась Шарошкина. Пользу для организма также могут принести квашеная капуста, поскольку в ней содержится большое количество витамина С и антиоксидантов.

Врач напомнила, что фрукты и овощи нуждаются в тщательном промывании, тогда как зелень необходимо перед употреблением оставлять в воде на 15 минут.