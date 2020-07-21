Перечислены помогающие избежать депрессии продукты

Сообщается, что для предотвращения апатии, депрессии, а также повышенной тревожности может помочь употребление трех бразильских орехов в день. Его положительный эффект обусловлен богатым селеном составом, который ответственен за гормональный баланс.

В то же время, для того, чтобы спровоцировать синтез аминокислоты тирозина, а также сведения к минимума нервного напряжение рекомендуется съест три устрицы. Данный продукт полезен, поскольку его состав богат цинком, способный оказать влияние на функционирование и метаболизм мозга.

Также специалист отметила и бананы, которые состоят из большого количества витаминов, минералов и полезных углеводов.”Последний питательный элемент способствует усвоению триптофана, а содержащийся в банане витамин В6 преобразует это вещество в серотонин. Поэтому не стоит пренебрегать употреблением бананов, они улучшают настроение”, — поделилась Арсеньева.Также в список продуктов, поднимающих настроение, эксперт отнесла чечевицу, бобы и темный шоколад.