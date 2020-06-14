Перечислены помогающие наладить сон напитки

Согласно опубликованным данным, положительный эффект теплого молока обусловлен содержанием в нем аминокислоты триптофан, который способствует увеличению в организме уровня серотонина. Серотонин же, в свою очередь, вырабатывается перед мелатонином, который, как известно, регулирует механизмы сна. Авторы отмечают, что положительно повлиять на сон может не только коровье молоко, но и миндальное, который помимо увеличения серотонина в мозге, содержит в себе магний, способствующий налаживанию сна.

Кроме того, эксперты также отмечают, что увеличить эффективность ромашкового чая можно посредством добавок магния. Богата магнием, а также калием кокосовая вода, тогда как помочь при бессоннице может 500 мл вишневого сока.