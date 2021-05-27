Перечислены популярные среди американцев смартфоны

Так, был составлен рейтинг смартфонов, в котором, как выяснилось, первые пять мест удостоились устройства Samsung. На первом месте оказались сразу три смартфона производителя, а именно Galaxy Note10+, Galaxy S10+ и Galaxy S20+. Каждый набрал по 85 баллов из 100. Следом за ними расположился Samsung Galaxy S20 с 84 баллами, тогда как третьего места удостоилась модель Galaxy A20, занявшая 83 балла. По 82 балла взяли Samsung Galaxy S10, Apple iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone X и iPhone XS Max.

Таким образом, суммарная оценка Samsung составила порядка 81 балла, тогда как Apple взяла на 1 балл меньше.