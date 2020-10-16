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Перечислены популярные среди россиян запросы на "Авито"
В третьем квартале 2020 года
В пресс-службе “Авито” были перечислены популярные среди россиян запросы в сервисе. Так, согласно опубликованным данным, в третьем квартале текущего года россиян больше всего интересовал поиск жилья и различных предметов для его обустройства.
Сообщается, что всего за три месяца на “Авито” с запросом “дом” обращались порядка миллиона раз. В “Авито” отмечают, что россияне могли искать по данному запросу не только жилье, но и различные предметы для его обустройства, к примеру, мебель, бытовую технику и другие предметы для дома.
В список 10 наиболее популярных в интернет-сервисе запросов вошли такие, как “холодильник”, “квартира", "телевизор" и "диван". Также россияне в третьем квартале 2020 года продолжают искать велосипеды и кроссовки.
Запрос "работа" в третьем квартале 2020 года не вошел в рейтинг 10 самых популярных по России — пользователи платформы ищут конкретные профессии, например, "водитель" стал девятым в федеральном рейтинге.