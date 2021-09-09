Перечислены последствия частого использования смартфонов школьниками

Она отметила, что все современные устройства негативно сказываются на организме за счет электромагнитного излучения. Производители обычно пишут в инструкциях показатель удельного коэффициента поглощения электромагнитной энергии. Безопасным смартфоном считается тот, показатель которого варьируется от 0,2 до 0,5 Вт/кг.

“Если он больше единицы, то у него достаточно высокая облучающая способность. Это электромагнитное излучение влияет на мозг, но поскольку у детей органы в стадии постоянного развития, то они больше подвержены этому излучению. От смартфонов дети могут быть сонливыми, вялыми, могут возникать проблемы с памятью, что будет отражаться на учебе”, — предупредила Мурадова.

Помимо прочего зависимость от смартфона чревата ухудшением зрения, осанки и искривлением шейного отдела позвоночника школьников.