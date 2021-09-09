Наука и технологии
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Перечислены последствия частого использования смартфонов школьниками

От проблем со зрением до искривления позвоночника
Врач-педиатр Лина Мурадова сообщила, какими проблемами со здоровьем может обернуться для ребенка зависимость от гаджетов.
Перечислены последствия частого использования смартфонов школьниками

Она отметила, что все современные устройства негативно сказываются на организме за счет электромагнитного излучения. Производители обычно пишут в инструкциях показатель удельного коэффициента поглощения электромагнитной энергии. Безопасным смартфоном считается тот, показатель которого варьируется от 0,2 до 0,5 Вт/кг.

Если он больше единицы, то у него достаточно высокая облучающая способность. Это электромагнитное излучение влияет на мозг, но поскольку у детей органы в стадии постоянного развития, то они больше подвержены этому излучению. От смартфонов дети могут быть сонливыми, вялыми, могут возникать проблемы с памятью, что будет отражаться на учебе”, — предупредила Мурадова.

Помимо прочего зависимость от смартфона чревата ухудшением зрения, осанки и искривлением шейного отдела позвоночника школьников.