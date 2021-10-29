Перечислены последствия для здоровья от регулярного недосыпа

Панченко отметила, что сбои циркадных ритмов связаны с нарушениями выработки и регуляции сразу нескольких важных гормонов.

“Если вы ложитесь после одиннадцати вечера или спите слишком мало, то нарушается регуляция кортизола (гормона стресса), нарушается секреция мелатонина (гормона сна), секреция гормона роста, гормонов, регулирующих аппетит: лептина (гормона насыщения), грелина (гормона голода)”, — рассказала врач, отметив при этом, что от баланса данных гормонов зависит здоровье и иммунитет в целом.

Так, нарушение работы кортизола, лептина и грелина чреваты отеками, повышенной раздражительностью, перепадами настроения, а также усиленным желанием съесть вредную пищу.

Чтобы избежать этих последствий следует ложиться спать в 22-22:30 в полной темноте. Уделять на сон требуется как минимум восемь часов в день.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.