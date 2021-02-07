Перечислены последствия нехватки витамина D для здоровья

Так, нехватка витамина D может привести к негативным последствия для здоровья, в частности, существенно увеличить вероятность развития сахарного диабета. Помимо прочего это также чревато повышением рисков развития псориаза, артериальной гипертонии, а также бронхолегочных и аутоимунных воспалительных заболеваний. Лиморенко отметила, что дефицит этого витамина влечет за собой нарушение обмена кальция, а также уменьшение его уровня в крови.

Заподозрить дефицит витамина D можно заметив мышечную слабость, потерю равновесия и прочее. В то же время, врач предупредила, что принимать его без консультации с врачом не стоит, поскольку повышение этого показателя также является опасным.

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